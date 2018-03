Droga, traffico dal Venezuela: condannato a Palermo il boss della camorra Tommaso Iacomino

Il trafficante internazionale di droga Tommaso Iacomino, boss napoletano della camorra, e’ stato condannato a 18 anni per avere preso parte, assieme ai clan palermitani, a un vasto commercio di stupefacenti che arrivavano dal Venezuela. La sentenza e’ della terza sezione del Tribunale di Palermo. Iacomino era stato latitante a lungo, nell’ambito dell’inchiesta sui narcos vicini a mafia e camorra ed era stato arrestato la scorsa primavera a Ventimiglia, mentre cercava di espatriare in Francia.

Nel suo passato il coordinamento della cosca camorristica di Ercolano e condanne per droga e associazione a delinquere di stampo camorristico. La Procura di Palermo si era gia’ occupata di lui oltre dieci anni fa, per un traffico di cocaina tra il Sudamerica, la Campania e la Sicilia, che aveva portato – nel 2016 – alla sua condanna a 9 anni e 6 mesi. Nel processo concluso oggi il pm Amelia Luise aveva evidenziato il potere dell’imputato, capace di trattare il prezzo della coca con i narcos dei cartelli operanti in Colombia e Peru’. Grazie a queste intese, la droga veniva comprata e recapitata in Sicilia e nell’Italia del Nord.